Зеленський готовий вийти на ринг із Путіним: Справжній чоловік "б’є морду сам", а не посилає посередників. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю La Chane Info заявив, що готовий особисто вийти на ринг із президентом Росії Володимиром Путіним і дати йому по лицю.