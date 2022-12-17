Зеленський готовий вийти на ринг із Путіним: Справжній чоловік "б’є морду сам", а не посилає посередників. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю La Chane Info заявив, що готовий особисто вийти на ринг із президентом Росії Володимиром Путіним і дати йому по лицю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відео.
Зеленський заявив, що справжній чоловік, якщо вирішив, "б’є морду сам", а не посилає посередників. Глава Української держави також зазначив, що за можливості, готовий вийти на ринг з Путіним.