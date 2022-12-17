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Зеленський готовий вийти на ринг із Путіним: Справжній чоловік "б’є морду сам", а не посилає посередників. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю La Chane Info заявив, що готовий особисто вийти на ринг із президентом Росії Володимиром Путіним і дати йому по лицю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відео.

Зеленський заявив, що справжній чоловік, якщо вирішив, "б’є морду сам", а не посилає посередників. Глава Української держави також зазначив, що за можливості, готовий вийти на ринг з Путіним.

Топ коментарі

  • Михаил Ермак 451f8f81
    Клоун и в Африке - клоун. Смешит людей((
  • sledaknm edef32ce
    время веселых историй от четырежды уклониста
  • Yaroslav Volokhov
    Дебільна заява інфантильного підлітка, розрахована на таких же інфантильних підлітків. Зараз же не ранні Середні Віки, коли король сам вів своє військо в бій. Нинішні королі посилають воювати інших, а самі відсиджуються в бункерах.

    Попри те, у Вовчика був чудовий шанс взяти участь у війні, підготувавши до неї країну. А натомість він готувався роздавати смартфони бабцям за два тижні до початку вторгнення і слав на**й іноземні розвідки, які закликали його взятись за розум. Якби не Залужний, нам би всім прийшла кризда.
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