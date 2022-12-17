Бойове застосування українськими воїнами касетного 155 мм снаряду DPICM по російських окупантах під Бахмутом. ВIДЕО

Опубліковано перше в історії відео бойового застосування українськими воїнами касетного 155 мм снаряду DPICM виробництва США по російських окупантах під Бахмутом. Відео від підрозділу аеророзвідки "Мадяр" за 16 грудня.

Про це повідомив у телеграм-каналі "Бутусов плюс" головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, снаряд DPICM (двоцільовий покращений конвенційний боєприпас) діє так: підривник встановлюється за часом для повітряного підриву над ціллю, і коло в радіусі 150 метрів накривається 88 суббоєприпасами, кожен із яких відстрілює сотні готових вражаючих дротиків.

"Касетні снаряди особливо ефективні проти цілей на відкритій місцевості, в даному випадку українці точно скоригували розрив точно над траншеєю з російськими піхотинцями. Росія активно застосовує касетні снаряди для обстрілу українських міст, аби вразити максимально не лише військових, а й громадянське населення", - пояснює Бутусов.

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