"Дядю, як мені вилізти?": патрульний поліцейський рятує дитину з-під завалів багатоповерхівки у Кривому Розі. ВIДЕО
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Патрульна поліція Кривого Рогу опублікувала відео, на якому поліцейський рятує дитину з-під завалів будинку, в який вчора влучила російська ракета.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до п’яти. Один із поранених через ракетний обстріл Кривого Рогу помер у лікарні. У медичному закладі перебувають ще троє постраждалих внаслідок ракетного удару.