"Дядю, як мені вилізти?": патрульний поліцейський рятує дитину з-під завалів багатоповерхівки у Кривому Розі. ВIДЕО

Патрульна поліція Кривого Рогу опублікувала відео, на якому поліцейський рятує дитину з-під завалів будинку, в який вчора влучила російська ракета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Нагадаємо, кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до п’яти. Один із поранених через ракетний обстріл Кривого Рогу помер у лікарні. У медичному закладі перебувають ще троє постраждалих внаслідок ракетного удару.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під завалами багатоповерхівки у Кривому Розі знайшли тіло 1,5 річного хлопчика, - ОВА