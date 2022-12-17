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"Дядю, як мені вилізти?": патрульний поліцейський рятує дитину з-під завалів багатоповерхівки у Кривому Розі. ВIДЕО

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Патрульна поліція Кривого Рогу опублікувала відео, на якому поліцейський рятує дитину з-під завалів будинку, в який вчора влучила російська ракета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до п’яти. Один із поранених через ракетний обстріл Кривого Рогу помер у лікарні. У медичному закладі перебувають ще троє постраждалих внаслідок ракетного удару.

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Топ коментарі

  • Anatoliy Smal
    Як коли дивлюсь подібні відео не розумію як земля ще носить бункерну крису. Щоб ти здох, *****!
  • три - пятнадцать
    а шо б ті курви кацапські повиздихали.
  • ruda
    а якщо влучило у твій будинок, ти дивовижно врятувався але бачив як витягували загиблих сусідів з якими прожив все життя поряд
    навіть не має слова , щоб написати , що я відчуваю до кацапів
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