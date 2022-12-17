В окупованому Мелітополі облили червоною фарбою пам’ятник Леніну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пам’ятник більшовицькому вождю у тимчасово захопленому російськими військами Мелітополі облили червоною фарбою.

Про це в телеграмі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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"Окупанти що є сил намагаються занурити місто у радянські часи: повертають вулицям колишні назви та розставляють пам'ятники тоталітарного режиму.

Але навіть після 10 місяців окупації жителі Мелітополя показують рашистам: їхній "рускій мір" ніколи не приживеться на українській землі.

Незламні мелітопольці обливають пам’ятники російських ідолів фарбою прямо перед очима окупантів.

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Сьогодні "почервонів" пам’ятник Леніну. Він знаходиться в кроковій доступності від відділку "поліції", де окупанти влаштували одну з катівень цивільних полонених.

Тиждень тому "побілів" пам’ятник сталінському кату Судоплатову, розташований в центрі міста біля обласного управління "поліції".

До цього покрився нафталіном бюст КДБісту Бояринову, встановлений у центральному парку.

Тож доки окупанти йдуть у минуле, наші відважні жителі показують їм шлях за російським кораблем і сміливо наближують українське майбутнє", - розповів він.



