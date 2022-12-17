В окупованому Мелітополі облили червоною фарбою пам’ятник Леніну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це в телеграмі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти що є сил намагаються занурити місто у радянські часи: повертають вулицям колишні назви та розставляють пам'ятники тоталітарного режиму.
Але навіть після 10 місяців окупації жителі Мелітополя показують рашистам: їхній "рускій мір" ніколи не приживеться на українській землі.
Незламні мелітопольці обливають пам’ятники російських ідолів фарбою прямо перед очима окупантів.
Сьогодні "почервонів" пам’ятник Леніну. Він знаходиться в кроковій доступності від відділку "поліції", де окупанти влаштували одну з катівень цивільних полонених.
Тиждень тому "побілів" пам’ятник сталінському кату Судоплатову, розташований в центрі міста біля обласного управління "поліції".
До цього покрився нафталіном бюст КДБісту Бояринову, встановлений у центральному парку.
Тож доки окупанти йдуть у минуле, наші відважні жителі показують їм шлях за російським кораблем і сміливо наближують українське майбутнє", - розповів він.