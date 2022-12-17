Офіцер СБУ Бурий розповів про оборону Маріуполя та російський полон: На "Азовсталі" нас було троє: я, Гусар та Домаха. Залишився я один. ВIДЕО
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Перше інтерв’ю людини, яка вижила на "Азовсталі" і 123 дні провела в полоні в одиночній камері у російській в’язниці "Лефортово".
Все це про офіцера Служби безпеки України на позивний Бурий, повідомляє ТСН, передає Цензор.НЕТ.
Попри полон, поранення, катування, найтяжчим своїм випробуванням він називає втрату двох друзів, з якими боронив "Азовсталь" - вони теж були військовими СБУ, з позивними Домаха та Гусар.
А ще Бурий розповів Наталії Островській неймовірну історію з шевронами, які вдалося вивезти з "Азовсталі".