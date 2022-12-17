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Офіцер СБУ Бурий розповів про оборону Маріуполя та російський полон: На "Азовсталі" нас було троє: я, Гусар та Домаха. Залишився я один. ВIДЕО

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Перше інтерв’ю людини, яка вижила на "Азовсталі" і 123 дні провела в полоні в одиночній камері у російській в’язниці "Лефортово".

Все це про офіцера Служби безпеки України на позивний Бурий, повідомляє ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Попри полон, поранення, катування, найтяжчим своїм випробуванням він називає втрату двох друзів, з якими боронив "Азовсталь" - вони теж були військовими СБУ, з позивними Домаха та Гусар.

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А ще Бурий розповів Наталії Островській неймовірну історію з шевронами, які вдалося вивезти з "Азовсталі".

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
  • Перехватчик
    Еспресо

    @EspresoTV

    ·

    11 ч

    Коли буде вибачення за "жарт" про "сеньйор-голодомор"?

    https://espreso.tv/koli-bude-vibachennya-za-zhart-pro-senyor-golodomor

  • Перехватчик
    Мало хто може собі таке уявити,але часи змінюються і, на жаль,люди перестають думати - ті хто вижив під час Голодомору теж не думали,що хтось буде про це жартувати
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