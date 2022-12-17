Центр Маріуполя набитий військовими РФ, із Мангуша притягнули "Бук", у місті патрулює ОМОН з Санкт-Петербургу, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У тимчасово захопленому Маріуполі суттєво збільшилася кількість російських військових.

Про це повідомив у телеграмі радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Центр міста буквально набито російськими військовими в повному екіпіруванні - від Драматичного театру до перехрестя пр. Мира/пр. Металургів. Причина поки невідома, однак востаннє така кількість окупантів тут спостерігалася лише під час бойових дій", - зазначив Андрющенко.

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За його інформацією, загарбники також активно везуть пірамідальні протитанкові конструкції, так звані "зуби дракона", машини йдуть "майже суцільним караваном". При цьому вантажівки мають на номерах позначку "126", що вказує на Ставропольский край - це щонайменше за 650 кілометрів.

"Це вказує на велику кількість виготовлення в цілому, бо логістично тягнути звідти - десь на рівні пекла", - зауважив Андрющенко.

"Маріуполь. Послення режиму. Прибулий ОМОН з Санкт-пітербургу зміксували з військовою комендатурою та посилили патрулювання Маріуполя малими групами. Основна мета - виявлення "партизан". Партизан поки не виявлено, а от пратизанами патрулів - безліч", - додав Андрющенко.