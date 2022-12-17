Новини Відео • Війна

Центр Маріуполя набитий військовими РФ, із Мангуша притягнули "Бук", у місті патрулює ОМОН з Санкт-Петербургу, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

19 03929
У тимчасово захопленому Маріуполі суттєво збільшилася кількість російських військових.

Про це повідомив у телеграмі радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Центр міста буквально набито російськими військовими в повному екіпіруванні - від Драматичного театру до перехрестя пр. Мира/пр. Металургів. Причина поки невідома, однак востаннє така кількість окупантів тут спостерігалася лише під час бойових дій", - зазначив Андрющенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі шукають робітників рити окопи у Бердянську, - Андрющенко

Центр Маріуполя набитий військовими РФ, із Мангуша притягнули Бук, у місті патрулює ОМОН з Санкт-Петербургу, - Андрющенко 01

За його інформацією, загарбники також активно везуть пірамідальні протитанкові конструкції, так звані "зуби дракона", машини йдуть "майже суцільним караваном". При цьому вантажівки мають на номерах позначку "126", що вказує на Ставропольский край - це щонайменше за 650 кілометрів.

"Це вказує на велику кількість виготовлення в цілому, бо логістично тягнути звідти - десь на рівні пекла", - зауважив Андрющенко.

"Маріуполь. Послення режиму. Прибулий ОМОН з Санкт-пітербургу зміксували з військовою комендатурою та посилили патрулювання Маріуполя малими групами. Основна мета - виявлення "партизан". Партизан поки не виявлено, а от пратизанами патрулів - безліч", - додав Андрющенко.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Player New
    Всі розуміють що буде відбуватися, готуються триматися за кодидор до останнього.
  • ПравдаЛюбка
    Все буде Україна!
  • Ksenia VB
    Згадайте як минулого січні в Маріуполі впала головна ялинка.
    Здається по Україні був ялинкопад. Виявляється, не до добра.
    А ще хрест з Софії Київської впав
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини