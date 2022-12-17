Росія не шкодує ресурсів на війну проти нашого народу, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців ввечері 17 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

Зеленський зазначив: "Росія не шкодує ресурсів на війну проти нашого народу. І я вдячний кожному лідеру й кожному народу – нашим партнерам, які розуміють, що такі масштабні "інвестиції" Росії в терор треба перекривати ще більшою допомогою людям, проти яких терор спрямований.

Зокрема, я буду постійно нагадувати. Шановні партнери! Знайдіть можливість дати Україні надійний захист неба, надійний щит ППО. Ви це можете. Ви можете дати захист нашим людям – стовідсотковий захист від російських ракет.

Коли ми його отримаємо, тоді основна форма російського терору, а саме ракетний терор, стане просто неможливою. І лише це означатиме безпеку для мільйонів людей і стратегічну перебудову всієї воєнної ситуації. Що менше буде можливостей у Росії для терору, то більше буде в нас можливостей повернути й гарантувати мир".

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