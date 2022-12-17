"Коси, как можешь больше, чтоб сюда не попасть, нах#й, это не надо": російський окупант відмовляє знайомих від мобілізації, - перехоплення ГУР. АУДIО

Російський окупант розповідає про втрати та радить знайомим "косити" від армії, щоб не потрапити до України.

Відповідне перехоплення розмови окупанта опублікувало Головне управління розвідки МО України, передає Цензор.НЕТ.

"У меня во взводе четыре "трехсотых". Если Дима Сухов перед тобой сидит, то скажи ему, что сюда не надо лезть, сюда на Украину. Коси, как можешь больше, чтобы сюда не попасть. Здесь оно никому это не надо. Тут я стою в двух километрах от вражеских позиций, и в любой момент миномет может прилететь. Кому оно надо? Не суйтесь сюда", - йдеться у перехопленні.

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