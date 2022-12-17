Дрейфуючу міну знищили на Миколаївщині, - ВМС. ВIДЕО
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У Миколаївській області підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України успішно ліквідували якірну міну, яку винесло на морське узбережжя.
Як передає Цензор.НЕТ, про це ВМС ЗСУ повідомляють у фейсбуці.
"На морське узбережжя Миколаївщини штормове море знов винесло якірну міну. Цього разу небезпечний сюрприз опинився дуже близько до прибережних будов цивільного населення. Місцеві жителі негайно сповістили військових про виявлений снаряд", - ідеться у повідомленні.
Силами підривного підрозділу ВМС міну було знешкоджено на місці виявлення, а потім переміщено у безпечне місце для остаточного знищення.