Оборона Бахмута триває, окупанти постійно атакують. Місто стає східним форпостом. ВIДЕО

Оборона Бахмута триває. Окупаційні війська постійно атакують місто.

Про це йдеться у репортажі Богдана Пападіна на каналі "Бутусов плюс", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог з артилерії та мінометів знищує цивільну інфраструктуру, намагається розв’язати вуличні бої. Батальйон розвідки "Скала", спільно з іншими бригадами та підрозділами ЗСУ, завдає вогневе ураження по ворогу. Бахмут стає східним форпостом української незалежності.

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