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Оборона Бахмута триває, окупанти постійно атакують. Місто стає східним форпостом. ВIДЕО

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Оборона Бахмута триває. Окупаційні війська постійно атакують місто.

Про це йдеться у репортажі Богдана Пападіна на каналі "Бутусов плюс", інформує Цензор.НЕТ. 

Як зазначається, ворог з артилерії та мінометів знищує цивільну інфраструктуру, намагається розв’язати вуличні бої. Батальйон розвідки "Скала", спільно з іншими бригадами та підрозділами ЗСУ, завдає вогневе ураження по ворогу. Бахмут стає східним форпостом української незалежності.

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    Це від сьогодні, вірні Сини Своєї Батьківщини. Бахмут це Україна. Дякую, пане Юрію, ваші анонси є реалістичні і актуальні. Допомагаємо і віримо в Перемогу України.
  • Чайка Київ
    Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ПАМ"ЯТАЄМО ЦІНУ ЯКУ ПЛАТИТЬ ЗСУ КОЖНИЙ ДЕНЬ, КОЖНУ ГОДИНУ, КОЖНУ МИТЬ...
    (поранені під Бахмутом)



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