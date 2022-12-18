Оборона Бахмута триває, окупанти постійно атакують. Місто стає східним форпостом. ВIДЕО
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Оборона Бахмута триває. Окупаційні війська постійно атакують місто.
Про це йдеться у репортажі Богдана Пападіна на каналі "Бутусов плюс", інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворог з артилерії та мінометів знищує цивільну інфраструктуру, намагається розв’язати вуличні бої. Батальйон розвідки "Скала", спільно з іншими бригадами та підрозділами ЗСУ, завдає вогневе ураження по ворогу. Бахмут стає східним форпостом української незалежності.