Естонія найближчим часом відправить українським воїнам мобільну сауну та пральню. ВIДЕО

Від початку повномасштабного вторгнення Росії, Естонія надає всебічну підтримку Україні. Зокрема після масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі, до нас були відправлені генератори. Наразі ж технічну перевірку, перед відправленням на російсько-український фронт, проходить пересувний банно-пральний комплекс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR.

Вздовж лінії зіткнення, особливо на Донеччині тривають запеклі бої. Українські захисники перебувають у надскладних умовах. Тож, аби підтримати морально-бойовий дух, а також забезпечити бійців належним гігієнічними умовами, виділені Естонією мобільні лазня та пральня планують відправити на передову вже найближчим часом.

Наразі банно-пральний комплекс проходить технічну перевірку у місті Тарту і вже незабаром відправиться в Україну.

"Це комплекс із трьох машин, який дозволяє солдатам спочатку попаритися в сауні, помитися, потім відпочити. І заразом випрати і висушити одяг. А це дуже важливо для підтримки бойового духу і здоров'я", - заявив начальник виробництва комплексу Сійм Нелліс.

Пересувний комплекс здатен обслуговувати до 400 бійців за тиждень, і що важливо може бути розміщений таким чином, щоб його не було видно противнику.

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