Естонія найближчим часом відправить українським воїнам мобільну сауну та пральню. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR.
Вздовж лінії зіткнення, особливо на Донеччині тривають запеклі бої. Українські захисники перебувають у надскладних умовах. Тож, аби підтримати морально-бойовий дух, а також забезпечити бійців належним гігієнічними умовами, виділені Естонією мобільні лазня та пральня планують відправити на передову вже найближчим часом.
Наразі банно-пральний комплекс проходить технічну перевірку у місті Тарту і вже незабаром відправиться в Україну.
"Це комплекс із трьох машин, який дозволяє солдатам спочатку попаритися в сауні, помитися, потім відпочити. І заразом випрати і висушити одяг. А це дуже важливо для підтримки бойового духу і здоров'я", - заявив начальник виробництва комплексу Сійм Нелліс.
Пересувний комплекс здатен обслуговувати до 400 бійців за тиждень, і що важливо може бути розміщений таким чином, щоб його не було видно противнику.