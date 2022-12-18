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Естонія найближчим часом відправить українським воїнам мобільну сауну та пральню. ВIДЕО

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії, Естонія надає всебічну підтримку Україні. Зокрема після масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі, до нас були відправлені генератори. Наразі ж технічну перевірку, перед відправленням на російсько-український фронт, проходить пересувний банно-пральний комплекс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR.

Вздовж лінії зіткнення, особливо на Донеччині тривають запеклі бої. Українські захисники перебувають у надскладних умовах. Тож, аби підтримати морально-бойовий дух, а також забезпечити бійців належним гігієнічними умовами, виділені Естонією мобільні лазня та пральня планують відправити на передову вже найближчим часом.

Наразі банно-пральний комплекс проходить технічну перевірку у місті Тарту і вже незабаром відправиться в Україну.

"Це комплекс із трьох машин, який дозволяє солдатам спочатку попаритися в сауні, помитися, потім відпочити. І заразом випрати і висушити одяг. А це дуже важливо для підтримки бойового духу і здоров'я", - заявив начальник виробництва комплексу Сійм Нелліс.

Пересувний комплекс здатен обслуговувати до 400 бійців за тиждень, і що важливо може бути розміщений таким чином, щоб його не було видно противнику.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    дякуємо.. ми дякуємо за будь яку щиру допомогу нашим славним і незламним ЗСУ
  • Trevo Trow
    Тільки треба заперти у буді Кирила Тимошенка, поки сауна не доїде до фронту.
  • Sven Salumets
    Доповню, що це волонтерський проект.
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