Новини Відео • Війна

УАФ опублікувала звернення Зеленського, яке заборонила показувати ФІФА: Україна ініціює скликання Глобального саміту Формули миру. ВIДЕО

8 54022
У мережі опубліковано звернення президента Володимира Зеленського, яке ФІФА відмовилась транслювати під час Чемпіонату світу. Глава держави заявив про ініціативу скликання Глобального саміту Формули миру.

Відповідне відео опублікував у фейсбуці президент УАФ Андрій Павленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей чемпіонат світу доводить знову і знову, що різні країни і народи можуть вирішувати, хто найсильніший, у чесній грі, а не у грі з вогнем. На зеленому футбольному полі, а не на червоному полі битви. Це мрія стількох людей! Коли гравці змагаються, але усі насолоджуються миром. Кожен батько хотів би взяти свого сина на футбольний матч. Де б це не було. І кожна мати хотіла би, щоб її син повернувся з війни. Коли б це не було. Україна понад усе прагне миру!", - заявив президент.

За його словами, у війні немає чемпіонів та не може бути нічиї. Також він оголосив про ініціативу скликання Глобального саміту Формули миру, яка повинна відбутись цієї зими.

"Саміту для об'єднання усіх народів світу навколо ідеї глобального миру. Трибуни стадіонів порожніють після матчу, а після війни міста залишаються порожніми. Тому війни повинні зазнати краху, а мир повинен стати чемпіоном, як це тут зараз – в Катарі. Чемпіонат світу, а не світова війна. Це можливо", - додав Зеленський.

Президент закликав підтримати Україну та її зусилля для відновлення миру, а також приєднатися до Глобального саміту Формули миру.

Також читайте: FIFA відхилила прохання Зеленського поділитися посланням миру на фіналі ЧС, - CNN

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • mrtime1800
    Как далеко его глобальная реальность находится от кремлевской хвойды Шуляк с ее законом про застройки? Где летает это глобальный йолоп?
  • Myroslav Hrabovsky 9c770479
    Зеленський спробував використувати ЧС щоб донести антивоєнний наратив до цілого світу і це добре. Всі методи доцільні. А ось FIFA, як і всі позадержавні об'єднання глобального масштабу виявились осередками повальної корупції. І це сталось після того, як їх очолили корупціонери із соціалістичною риторикою. Історія доводить, що все, до чого доторкається соціалізм в кінці кінців перетворюється в корупційне болото.
  • Leshek
    Навести порядок в своей , воюющий стране нужно вначале, разобраться внутри своей отбитой партии , а потом раздавать советы всему миру, комического масштаба и космической же глупости.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини