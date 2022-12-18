Пліч-о-пліч з Іноземним легіоном - військовослужбовець ЗСУ Максим Лапко. ВIДЕО
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Військовослужбовець ЗСУ Максим Лапко у програмі "Захист" розповів про бої в оточенні на Донбасі в 2014 році та захист Запорізької області після повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Війна в 2014 та в 2022. Бої в оточенні на Донбасі та захист Запорізької області. Як воювати разом з бійцями Іноземного легіону… Про це і не тільки у новому випуску програми "Захист" із десантником, ветераном АТО та бійцем ЗСУ Максимом Лапком", - йдеться у сюжеті.