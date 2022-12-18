Пліч-о-пліч з Іноземним легіоном - військовослужбовець ЗСУ Максим Лапко. ВIДЕО

Військовослужбовець ЗСУ Максим Лапко у програмі "Захист" розповів про бої в оточенні на Донбасі в 2014 році та захист Запорізької області після повномасштабного вторгнення РФ.