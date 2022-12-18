Бахмут. Тюрма за невиконання наказу. Інтерв’ю Залужного | Бутусов НАЖИВО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
26 11033
Друзі, тільки повернувся з Бахмуту, на власні очі подивився обстановку на усіх ділянках навколо міста. О 21:30 вийду у прямий ефір і розповім.
Повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Також поговоримо про законопроєкт №8271 щодо посилення покарання військовослужбовців. Чи справді командування отримує безпрецедентні важелі шантажу та карання військових тюрмою практично за будь-яку критику їхніх рішень?
Також проаналізуємо гучне інтерв’ю Залужного для The Economist.
Чекаю на ваші питання. Як завжди, бонус для спонсорів - пріоритетна відповідь.