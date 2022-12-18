Бахмут. Тюрма за невиконання наказу. Інтерв’ю Залужного | Бутусов НАЖИВО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Друзі, тільки повернувся з Бахмуту, на власні очі подивився обстановку на усіх ділянках навколо міста. О 21:30 вийду у прямий ефір і розповім.