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Бахмут. Тюрма за невиконання наказу. Інтерв’ю Залужного | Бутусов НАЖИВО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

26 11033
Друзі, тільки повернувся з Бахмуту, на власні очі подивився обстановку на усіх ділянках навколо міста. О 21:30 вийду у прямий ефір і розповім.

Повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Також поговоримо про законопроєкт №8271 щодо посилення покарання військовослужбовців. Чи справді командування отримує безпрецедентні важелі шантажу та карання військових тюрмою практично за будь-яку критику їхніх рішень?

Також проаналізуємо гучне інтерв’ю Залужного для The Economist.

Чекаю на ваші питання. Як завжди, бонус для спонсорів - пріоритетна відповідь.

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Топ коментарі

  • віктор федорович 31ee1569
    Ці каральні методи не стосуються жодної силової структури, крім Армії. Мабуть ЇМ не подобається сам факт існування Української Армії.
  • Voc Vox
    свинья наверно из окопа вылазит в таких штанах...
  • Павло ШОвте
    Американцы удержали украинцев от убийства главы Генштаба РФ Герасимова. Вероятно, в США опасались, что в случае смерти Герасимова место главы Генштаба сможет занять более компетентный военачальник.
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