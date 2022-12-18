Потужний вибух стався на нафтогазовому родовищі в Іркутській області Росії. ВIДЕО

В Іркутській області РФ стався потужний вибух на Марківському нафтогазовому родовищі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляють медіа, в Усть-Кутському районі на Марківському родовищі горить технологічне устаткування комплексної підготовки природного газу. Зазначається, що пожежа охопила площу близько 1000 квадратних метрів. Є постраждалий.

Очевидці публікують відео з місця пожежі у численних Telegram-каналах та на YouTube.

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