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"Скидывают гранаты с дронов. "200-тых", бл#дь, каждый день вывозят": російський окупант розповів про великі втрати армії РФ в Україні, - перехоплення ГУР. АУДIО

18 08934
Російський окупант розповідає про великі втрати військ РФ у війні проти України.

Про це йдеться у перехопленні розмови окупанта, опублікованому ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"Вчера ударило в полуметре гранатами там. Втроем еле вылезли, в рубашке родились. В каску, в голову дало. Скидывают гранаты с дронов. Вот сегодня в другом месте ударили. По нам как дали, прямо рядом. Я даже было подумал, что кого-то убило. Мне зад поцарапало. Все домой хотят. Пацаны "Лево" стоят, там "200-тых", бл*дь, каждый день вывозят", - жаліється окупант.

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Топ коментарі

  • Zart Arn
    скоро у "вєліком і магучєм" лишиться одне слово "бл*дь"
  • Maxim Ak-Murza
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А воно що, гадало що його тут з квітами зустрічатимуть? Хто зі зброєю до нас прийшов -той від зброї і здохне!!!
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