"Скидывают гранаты с дронов. "200-тых", бл#дь, каждый день вывозят": російський окупант розповів про великі втрати армії РФ в Україні, - перехоплення ГУР. АУДIО
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Російський окупант розповідає про великі втрати військ РФ у війні проти України.
Про це йдеться у перехопленні розмови окупанта, опублікованому ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
"Вчера ударило в полуметре гранатами там. Втроем еле вылезли, в рубашке родились. В каску, в голову дало. Скидывают гранаты с дронов. Вот сегодня в другом месте ударили. По нам как дали, прямо рядом. Я даже было подумал, что кого-то убило. Мне зад поцарапало. Все домой хотят. Пацаны "Лево" стоят, там "200-тых", бл*дь, каждый день вывозят", - жаліється окупант.