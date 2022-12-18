ППО – постійний пріоритет Ставки, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський 18 грудня виступив із традиційним вечірнім зверненням до громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

Президент зазначив: "Провів сьогодні Ставку. Дуже детально розглянули ситуацію на Донеччині і Луганщині. Бахмутський напрямок – ключове. Місто – тримаємо, хоч окупанти роблять усе, щоб там не залишилось жодної цілої стіни.

Запорізька область, Херсонська, південь загалом – поступово зменшуємо потенціал окупантів. Мінус склади, мінус логістика російської армії.

ППО – постійний пріоритет Ставки, і я ще раз підкреслюю це. Шановні партнери! Допомігши нам повністю захистити наше небо, надавши нам швидше сучасні системи ППО у достатній кількості, ви можете позбавити державу-терориста головного інструмента терору. Це буде одним із найпотужніших кроків, що наблизять закінчення агресії. Росії доведеться йти шляхом припинення агресії, коли вона більше не зможе йти шляхом ракетних ударів.

Також на Ставці детально обговорили кордон. Захист кордону як з Росією, так і з Білоруссю – це також постійний пріоритет. Готуємось до всіх можливих оборонних сценаріїв. Хто би і до чого не схиляв Мінськ – це їм так само не допоможе, як і всі інші хворі ідеї у цій війні проти України й українців.

Слава кожному нашому воїну! Дякую всім, хто працює заради перемоги і хто допомагає! Усе пройдемо, усе здолаємо".

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