Ми з Путіним співагресори, найтоксичніші люди на планеті, - Лукашенко. ВIДЕО

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, визнав себе і президента Росії Володимира Путіна співагресорами та найтоксичнішими людьми на планеті.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками зустрічі з Путіним у Мінську 19 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ну знаєте, ми вдвох співагресори, найшкідливіші, найтоксичніші люди на планеті. У нас тільки одна суперечка – хто більше. Володимир Володимирович каже, що я. А я починаю думати, що він. Ну, ухвалили рішення, що однаково", – сказав Лукашенко.