Вертоліт з Шойгу літав не в "зоні СВО", як повідомляло Міноборони РФ, а поблизу адмінмежі між Кримом та Херсонською областю. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в соцмережах опублікувані дані, які свідчать про те, що вертоліт і близько не перебував біля зони активних боїв.
"Як і припускалось, Шойгу зі своїми генералами літав не над "зоною СВО", а над цілком безпечним місцем - територією Криму, поруч із пунктом пропуску "Армянськ", - пише автор публікації.
Нагадаємо, що у російському військовому відомстві опублікували в Telegram відео, на якому Шойгу знято у військовому гелікоптері. Крім того, на ролику показано кадри з повітря порожніх ділянок землі.
"Глава російського військового відомства облетів райони дислокації військ та перевірив передові позиції російських підрозділів у зоні проведення спеціальної військової операції", - зазначається у заяві Міноборони РФ.
Також у повідомленні відомства йдеться, що Шойгу спілкувався з військами "на передовій", а також "на командному пункті", де заслухав доповіді командувачів "про поточну обстановку та дії російських військ на операційних напрямках".
У Міноборони РФ додали, що особливу увагу під час заслуховування командуючих Шойгу звернув "на організацію всебічного забезпечення військ, умов розміщення особового складу у польових умовах, а також роботу медичних та тилових підрозділів".