На ПП "Чонгар" вибухнула вантажівка: "Хохлы начали доставать до перешейка. Ракета или еще что-то. В Симферополь я больше х#й поеду". ВIДЕО
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Водій вантажівки, що працює на російських окупантів опублікував відеозапис пожежі на ПП "Чонгар" і запевняє, що то горить вантажівка, в яку влучили "хахлы".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео зазначає, що крім влучання у фуру, було ще кілька вибухів у полі та зарікається їздити на окуповані території.
"Хохлы начали доставать до перешейка. Ракета или еще что-то. Пару взрывов было в поле. В Симферополь я больше х#й поеду", - каже він на записі.
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