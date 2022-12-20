Новини Відео

У квартирі в Києві стався вибух, постраждали троє людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

10 76714
О 5:30 ранку в житловому комплексі "Комфорт таун" в Дніпровському районі столиці стався вибух.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеканал "Київ".

Після вибуху у квартирі на другому поверсі почалася пожежа.

За словами речниці ДСНС Світлани Водолаги, яку цитує "Вечірній Київ", на момент вибуху в помешканні знаходилась велика родина. Літнє подружжя отримало опіки та нині перебуває під наглядом лікарів.

"Окрім того, в квартирі знаходились батьки з дитиною. Мати та дитина не постраждали, а батько отримав вивих ноги", - розповіла вона.

Машини швидкої забрали людей з опіками. У квартирі вибило вікна та частину стіни.

Також читайте: Замглави ДСНС України Бондара відсторонили через вибух подарунку для польського генерала, - МВС Польщі

Спочатку ЗМІ повідомляли, що в квартирі вибухнув газовий балон. Але балону там не знайшли, натомість виявили акумулятор. Його відправили на дослідження.

"Наразі причини вибуху не відомі. Акумулятор доставили на дослідження в лабораторію. Після того правоохоронці встановлюватимуть, через що сталась пожежа", - розповіла речниця ДСНС.

У квартирі в Києві стався вибух, постраждали троє людей 01
У квартирі в Києві стався вибух, постраждали троє людей 02

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Irina So 2b51f28f
    А если бы у людей горел свет, этого бы не случилось! И, дай, Бог, чтобы подобных случаев больше не было! Потому что "голь на выдумки щедра", кто-то по незнанию генератор оставляет в квартире или гараже, кто-то забыл погасить "свечку" из картошки с растительным маслом внутри и всё... Я очень боюсь вот таких жителей, квартирантов особеннно, их сейчас очень много. И они меняются очень часто, кто его знает, что у них в голове и в их чемоданах.
  • Михайло Козочкін
    Спалити дім може і один недопалок. А об'ємний вибух з руйнуваннями будівельних конструкцій може спричинити лише концентрація водню понад 4% не у середині невеличкого акумулятора, а принаймні у помешканні розміром мінімум в кубічні метри. Щоб накачати його такою кількістю газу однієї електрики потрібна купа, звичайні зарядні пристрої навряд на це здатні, бо на такий електролиз кіловат*години потрібні.
  • Senator 0eaca536
    https://youtu.be/r6We46wS-FI..

    Власти Херсона запрещали кушать хлеб..., после 8 месячной оккупации....
    Капздец полный...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини