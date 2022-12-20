Влада блокує роботу пекарні в Херсоні, яка має випікати безкоштовний хліб для мешканців міста, - Порошенко
Про це йдеться в повідомленні пресслужби "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.
"Шокований і обурений ситуацією навколо пекарні, яка мала вже сьогодні роздавати херсонцям безкоштовний хліб. Як розповіла нам активістка ГО "Справа Громад" Оксана Погомій, раптом почалися "палки в колеса" вже налагодженого процесу",- пояснює Порошенко, який побував у звільненому від рашистів Херсоні.
Він акцентував увагу, що Оксана Погомій під час окупації міста, не втекла, а з ризиком для життя тримала український спротив в окупованому Херсоні та відкрито виступала проти російського режиму.
За словами Погомій, ще 1 грудня очільниця Херсонської міської ВЦА Галина Лугова погодила відкриття пекарні в одній з тутешніх шкіл.
"Але "згори" спустили вказівку "пекарні не буде", - додає Порошенко.
Він також уточнив, що в пекарні встановлено сучасне нове обладнання. Є можливість забезпечити її автономним водопостачанням, електрикою та необхідними продуктами.
"Пекарня готова працювати цілодобово і давати щодня не менше 600 кг безкоштовного хліба. Не потрібно нічого від чиновників, окрім дозволу на це приміщення", - додає він
Народний депутат з фракції "ЄС" Володимир Ар’єв, який був присутній на зустрічі волонтерів з очільницею ВЦА, повідомив у Facebook, що вона відмовилась пояснювати свої дії, бо поспішала включитись в телемарафон "Єдині новини". Він також оприлюднив відео цієї розмови.