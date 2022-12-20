У Маріуполі на території меткомбінату палає база росіян, - Андрющенко. ВIДЕО

В окупованому Маріуполі горить приміщення розташоване на території ММК ім. Ілліча.

Про це з посиланням на учасників маріупольського спротиву повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

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"В Маріуполі горить приміщення розташування російських військових, розташоване на території ММК ім. Ілліча. Маріупольський спротив повідомляє про успішну диверсію щодо підпалу", - написав Андрющенко.

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