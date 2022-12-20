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У Маріуполі на території меткомбінату палає база росіян, - Андрющенко. ВIДЕО

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В окупованому Маріуполі горить приміщення розташоване на території ММК ім. Ілліча.

Про це з посиланням на учасників маріупольського спротиву повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Маріуполі горить приміщення розташування російських військових, розташоване на території ММК ім. Ілліча. Маріупольський спротив повідомляє про успішну диверсію щодо підпалу", - написав Андрющенко.

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Топ коментарі

  • Грета Тумблер
    Нужно стать на колени всем городом и попросить сцаря о помощи, обычно так у них делают холопы😂😂
  • Georg Lotar Georg Lotar
    Пізно вони вкакалися. Ой пізно! За зраду українського народу та політичну недалекоглядність потрібно платити!
  • Aндрей 5ff079c4
    Маріуполь був, є і завжди буде українськім містом. 🇺🇦
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