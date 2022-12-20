Пригожин запросив Зеленського "на зустріч": "Уважаемый Владимир Александрович, если Вы еще не уехали из Бахмута, готов встретиться". ВIДЕО
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Власник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин у знущальній манері пропонує президенту України Володимиру Зеленському зустрітися в Бахмуті.
Відповідне відео оприлюднено на телеграм-каналі "Пресс-служба Пригожина", інформує Цензор.НЕТ.
Пригожин розповів: дізнався, що Зеленський в Бахмуті, та приїхав ближче, аби "запросити" на переговори. Він нібито звертається до різних підрозділів бойовиків, щоб ті "морзянкою", тобто обстрілами, передали "запрошення".
"Чем дольше не отвечают, тем ближе подходим", - налаштовує він свою аудиторію.
Нагадаємо, 20 грудня президент Володимир Зеленський відвідав Бахмут Донецької області, зустрівся з військовими та нагородив українських захисників.