Кожен день фортеця Бахмут дає життя для України, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 300 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Повернувся з Донеччини – з нашої Бахмутської фортеці. Був там сьогодні, щоб підтримати наших бійців, вручити державні нагороди, подякувати їм. Усім нашим героям – тим, хто обороняє там не лише Бахмут, не лише наш Донбас, але й усю Україну. Маємо це розуміти – абсолютно всі.

На шляху до передової я проїхав сьогодні Словʼянськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку... Міста, села з ними поруч, які зараз буквально виборюють життя. Життя для всіх нас – для всіх українців і для всього українського, ба більше – для всього й усіх, хто береже в собі людяність. Подивіться, який у Росії наступ – що вона лишає там, куди заносить свій прапор. Випалену землю, знищене життя... Біль, руїни й могили – це так званий "русский мир". Саме це зупиняють наші герої.

Саме це вони виганяють з України, крок за кроком повертаючи життя на нашу землю, куди ступили окупанти. І щоб цей рух був – щоб був наш кордон, щоб ми повертали український прапор містам і селам на півдні та сході нашої держави, – є Бахмут, є фортеця, є наші героїчні оборонці. Кожен день, який вони вистояли там, кожен удар, який вони витримали там, кожна атака, яку вони відбили, і кожна контратака, яку вони здійснили, – це життя для України.

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Я дякую всім нашим воїнам, які захищають фортецю Бахмут! Дякую всім мамам і татам, дружинам і дітям наших героїв, які рятують Україну саме там! І я прошу всіх наших людей: де б ви не були, будь ласка, підтримуйте українських героїв, які тримаються проти найжорсткіших атак окупантів, проти найбільш божевільних російських ударів... Підтримуйте наш Бахмут – пошматований, але нескорений – і його захисників", - сказав Зеленський.