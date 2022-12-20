Силами ППО на Херсонщині та Миколаївщині збито 2 російські безпілотники, - ПК "Південь". ВIДЕО
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20 грудня сили протиповітряної оборони ЗСУ збили два російські безпілотники на півдні України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".
"20 грудня 2022 року, з 13.00 по 14.00 години, на південному напрямку силами та засобами протиповітряної оборони було виявлено та збито два російських БпЛА, серед яких ударно-розвідувальний "Оріон" на Херсонщині та безпілотник оперативно-тактичного рівня на Миколаївщині", – йдеться в повідомленні.
На відео бойова робота зенітного ракетного підрозділу по безпілотнику.