"Це схоже на полювання". Командир взводу ЗСУ розповів про роботу української аеророзвідки. ВIДЕО

З того часу, як почалася війна на Донбасі, характер бойових дій змінився - не в останню чергу завдяки появі дронів. Як саме безпілотники полегшили роботу аеророзвідки і як вона працює після 24 лютого, розповів комвзводу однієї з розвідрот ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, на відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", робота української аеророзвідки на Запоріжжі, літо 2022 року. Його герої - військові із позивними Технар та Фауст.

Фауст - командир взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідроти бригади ТрО Івано-Франківської області. Сам він родом із Сумщини, а в ТрО Франківщини потрапив через одруження: Фауст одружився 24 лютого 2022 року.

Чоловік виріс на кордоні з Росією.

"Їхню душу ми знали дуже зблизька", - згадує він. "Я з дитинства розумів, що ця війна буде". Ще у 2014 році Фауст пішов на війну добровольцем, служив у розвідці. Чоловік має чималий бойовий досвід, зокрема на Маріупольському напрямку: був у Чермалику, Павлополі, Пищевику, Широкиному, воював у Пісках та Водяному.

Перед повномасштабним вторгненням перевівся у ТрО, але після 24 лютого знов опинився у розвідці.

Технар - програміст з Франківщини, який служить в ТрО з 25 лютого. На питання, чому він змінив програмування на службу в аеророзвідці, відповідає однозначно - війна почалася.

Фауст розповів про ворога, з яким його підрозділ стикається на запорізькому напрямку: це мобілізовані бойовики "ЛДНР" та російські штурмовики. Робота останніх відчувається особливо гостро - це, зокрема, якісна контрбатарейна боротьба: українські пілоти БПЛА потрапляють під обстріли постійно.

На момент зйомок підрозділ Фауста допоміг артилерії знищити кілька десятків одиниць російської техніки. За словами військового, підрахунок знищеного особового складу противника він не веде.

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Також командир розповів про те, як поява дронів на озброєнні української армії змінила характер бойових дій. Так, ще у 2015 році для коригування вогню артилерії розвідник мав піти на мінус (так військові між собою називають позиції противника). Розвідпідрозділи ходили на передній край, постійно наражаючи себе на небезпеку. Тепер ці ролі виконують безпілотники.

"Ти висліджуєш ціль, ведеш її", - підсумовує свою розповідь Фауст. "Це більше схоже на полювання".