Бойова робота українського кулеметника. ВIДЕО
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В мережі опубліковане відео роботи українського кулеметника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблено українським воїном з облаштованої позиції в окопі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблено українським воїном з облаштованої позиції в окопі.
Китайские банки полностью присоединились к санкциям против РФ Глава российского банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью РБК пожаловался на Китай. Китайские банки отказались от сотрудничества с российскими банковскими организациями, попавшими под санкции.
Станок просто бімба! Навіть не ворухнеться.
І без перерви на паління. Красень.