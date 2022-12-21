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Окупант на Луганщині: "Где наша новая техника, которую, бл#дь, все рекламируют и говорят? У нас очень много 500-х", - перехоплення ГУР. АУДIО

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У новому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони російський військовослужбовець розповідає про відсутність військової техніки та велику кількість дезертирів в підрозділі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на сторінку ГУР.

"А скажи мне, а что мобилизованные побыли 3 месяца на обучении и домой нах#й смотались?", - питає в окупанта дружина.

Загарбник відповідає, що в них в підрозділі багато "500-х": "У нас очень много 500-х, очень много. Пятисотый, это который, бл#дь, автомат бросил и сказал: "Пошли все нах#й, я не буду дальше служить". И съ#бался"

Окупант, шо воює на Луганщині, також скаржиться на відсутність озброєння, про яке розповідоє роспропаганда: "Где наша новая техника, так называемая, которую, бл#дь, все рекламируют и говорят? Я в душе не #бу".

Також читайте: "Скидывают гранаты с дронов. "200-тых", бл#дь, каждый день вывозят": російський окупант розповів про великі втрати армії РФ в Україні, - перехоплення ГУР. АУДIО

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ваша новая тєхніка там же гдє і вся рабсєя-впєрдє...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    де ваша нова техніка??? спитайте в українських трактористів )))))))
  • Igor Grytselyak
    Вашу новую тєхнєку знімають з консервації ,1953 року випуску))Товсь)))
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