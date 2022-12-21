Зеленський передав Байдену нагороду та лист солдата з Бахмута. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський передав президенту США Джо Байдену нагороду та лист від українського солдата з Бахмута, в якому точаться важкі бої.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри цієї події розміщуються у соцмережах.

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Байден сказав Зеленському, що український народ "надихає світ", і звинуватив Путіна у спробі "використовувати зиму як зброю". Президент США пообіцяв і надалі підтримувати "великий народ України".

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