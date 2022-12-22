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Оператор українського дрона за допомогою мотузки і гака піднімає БПЛА, що впав на землю: "То ли свой "Мавик" спасают, то ли чужой п#здят". ВIДЕО

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В мережі опублікований відеозапис, на якому оператор українського дрона за допомогою мотузки і гака піднімає безпілотник, що упав на землю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із запису важко зрозуміти проводить евакуація ворожого дрона чи українського. Саме про це пише і автор публікації.

"То ли свой мавик спасают, то ли чужой п#здят, но метод интересный", - зазначає він.

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Топ коментарі

  • bigcatwar
    опер молодца..Слава Великой Ukraine
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Робочі будні аеророзвідки...
  • Krug J
    Не втратить, бо розумні люди чипляють мотузку за систему котра скидає гранати на орків. Натиснув на кнопочку і максимум, що можна втратити то гак з мотузкою.
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