Оператор українського дрона за допомогою мотузки і гака піднімає БПЛА, що впав на землю: "То ли свой "Мавик" спасают, то ли чужой п#здят". ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому оператор українського дрона за допомогою мотузки і гака піднімає безпілотник, що упав на землю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із запису важко зрозуміти проводить евакуація ворожого дрона чи українського. Саме про це пише і автор публікації.

"То ли свой мавик спасают, то ли чужой п#здят, но метод интересный", - зазначає він.

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