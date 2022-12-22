"Уберите уже это видео!" - у пропагандиста Соловйова здали нерви від кадрів із Зеленським у США. ВIДЕО

Російський пропагандист Володимир Соловйов не витримав показу в своїй власній програмі кадрів з візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Соловйов розпитував російського "експерта", як той оцінює візит президента України до США. В цей час на екрані демонстрували відео, на якому Зеленський у Конгресі вручає спікерці Палати представників Ненсі Пелосі український прапор з-під Бахмуту із написами бійців.

"Ребята, редакторы, уже уберите это видео, если вы не умеете читать, что вам пишут!" - раптово зірвався Соловйов.

Після цього відео із Зеленським у Конгресі зникло з екрану.

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