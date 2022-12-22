Зеленський, повертаючись зі США, зустрівся із Дудою: Обговорили стратегічні плани на майбутнє та двосторонні відносини. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський після свого візиту до США зустрівся із польским лідером Анджеєм Дудою.
Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Дорогою додому зустрівся з другом України – Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну. Обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році", - розповів глава держави.