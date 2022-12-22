Зеленський, повертаючись зі США, зустрівся із Дудою: Обговорили стратегічні плани на майбутнє та двосторонні відносини. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський після свого візиту до США зустрівся із польским лідером Анджеєм Дудою.

Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Дорогою додому зустрівся з другом України – Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну. Обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році", - розповів глава держави.

Також читайте: Байден намагався зрозуміти погляди Зеленського на дипломатію та "червоні лінії" у переговорах, - Washington Post