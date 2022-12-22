Залужний привітав з прийдешніми святами партнерів України і подякував за підтримку й допомогу. ВIДЕО

Головнокомандувач Валерій Залужний привітав міжнародних партнерів із Північноатлантичого альянсу із прийдешніми святами і подякував за підтримку України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозвернення оприлюднив Генштаб ЗСУ у Facebook.

"Дорогі брати по зброї! Ми часто згадуємо вислів: "у темні часи добре видно світлих людей". Дякую вам за підтримку і допомогу. За те, що ми разом у цій важкій несправедливій і невиправданій війні. Я дякую від імені кожного українського солдата, у чиїх руках ваша зброя знищує світове зло і рятує невинні життя.

Ціна миру надзвичайно висока. Згадайте про це, дивлячись на небо та Різдвяну Зірку на ньому. Помоліться за українського воїна, який зараз в окопі собою захищає світ від біди. І повірте, Господь саме там, поруч з ним. На боці світла і добра, правди та справедливості.

Разом переможемо!" - сказав Залужний.

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