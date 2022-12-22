Зрадника Андрія Штепу підірвали в окупованій Каховці. ВIДЕО
Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"В окупованій Каховці згорів місцевий гауляйтер андрій штепа", - йдеться у повідомленні.
Російські ЗМІ зазначають, що Штепу підірвано в його автомобілі, і що він згорів у машині заживо.
Окупанти призначили Штепу "керівником" Любимівської громади 18 липня. Народився він у Росії, але давно жив в Україні.
Останні 15 років Штепа жив у Василівці, де працював у місцевому комунгоспі і безуспішно балотувався на посаду сільського голови. Також повідомлялося, що Штепа торгував самогонкою і витрачав гроші на наркотики.
Влітку місцеве видання "Мост" повідомляло, що після призначення Штепи в селі Василівка почався терор.
Повідомлялося, що у Штепи з багатьма місцевими були конфлікти і він показував окупантам, хто де проживає і казав, що помститься всім.