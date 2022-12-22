Зрадника Андрія Штепу підірвали в окупованій Каховці. ВIДЕО

У тимчасово окупованій Каховці підірвали автомобіль зрадника Андрія Штепи, який "очолював" окупаційну "адміністрацію" села Любимівка на Херсонщині. Штепа ліквідований.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В окупованій Каховці згорів місцевий гауляйтер андрій штепа", - йдеться у повідомленні.

Російські ЗМІ зазначають, що Штепу підірвано в його автомобілі, і що він згорів у машині заживо.

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Окупанти призначили Штепу "керівником" Любимівської громади 18 липня. Народився він у Росії, але давно жив в Україні.

Останні 15 років Штепа жив у Василівці, де працював у місцевому комунгоспі і безуспішно балотувався на посаду сільського голови. Також повідомлялося, що Штепа торгував самогонкою і витрачав гроші на наркотики.

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Влітку місцеве видання "Мост" повідомляло, що після призначення Штепи в селі Василівка почався терор.

Повідомлялося, що у Штепи з багатьма місцевими були конфлікти і він показував окупантам, хто де проживає і казав, що помститься всім.



