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Зеленський про результати візиту до США: Їдемо додому з тим, що дійсно допоможе. ВIДЕО

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Українська делегація повертається з Вашингтона до України з добрими результатами і саме з тим, що справді допоможе.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на його відеозвернення.

"Повертаємось з Вашингтона – їдемо з хорошими результатами. З тим, що дійсно допоможе.

Коли ми кажемо "патріоти" в Україні і в Сполучених Штатах – ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка. Є й інші домовленості – про них трохи згодом.

Я дякую Президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів – обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми.

Перемога – буде!" - ідеться у зверненні.

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Топ коментарі

  • irenka ko
    Щира подяка кожному американцю за підтримку та допомогу Україні та кожному українцю.

    Ми обов'язково переможемо!!!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    дякуємо народу і Президенту США за розуміння, підтримку, допомогу і настійливі попередження перед війною, які нажаль були проїгноровані...
    дякуємо що вірите в Україну і її ВСУ...бо все "що дійсно допоможе" то для них і для нас.
  • Opera GX
    Фото из ресторана, где Рогозин получил ранение жопы

    https://www.newsru.co.il/pict2/big/2106612.html
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