Його вносили до розстрільних списків, звинувачували з трибуни ООН. Військовий капелан, пастор, батько 38 дітей Геннадій Мохненко. ВIДЕО

"Збирав у пакет рештки матері трьох дітей, яку розірвало "Градами", – так він зустрів перший день повномасштабного вторгнення у своєму рідному Маріуполі.