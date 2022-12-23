Його вносили до розстрільних списків, звинувачували з трибуни ООН. Військовий капелан, пастор, батько 38 дітей Геннадій Мохненко. ВIДЕО
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"Збирав у пакет рештки матері трьох дітей, яку розірвало "Градами", – так він зустрів перший день повномасштабного вторгнення у своєму рідному Маріуполі.
Про нього знімали фільми, його включали до розстрільних списків.
З трибуни ООН російський постпред звинуватив його у створенні дитячого терористичного центру.
Його війна почалася у 2014 і продовжилася 24 лютого 2022.
Військовий капелан, пастор, батько 38 дітей, керівник дитячого реабілітаційного центру "Республіка пілігрим" Геннадій Мохненко у новому випуску програми "Захист".