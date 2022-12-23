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Його вносили до розстрільних списків, звинувачували з трибуни ООН. Військовий капелан, пастор, батько 38 дітей Геннадій Мохненко. ВIДЕО

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"Збирав у пакет рештки матері трьох дітей, яку розірвало "Градами", – так він зустрів перший день повномасштабного вторгнення у своєму рідному Маріуполі.

Про нього знімали фільми, його включали до розстрільних списків.

З трибуни ООН російський постпред звинуватив його у створенні дитячого терористичного центру.

Його війна почалася у 2014 і продовжилася 24 лютого 2022.

Військовий капелан, пастор, батько 38 дітей, керівник дитячого реабілітаційного центру "Республіка пілігрим" Геннадій Мохненко у новому випуску програми "Захист".

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Топ коментарі

  • Small Jerboa
    86 днів змогли втримати Маріупіль у повній облозі...
    Цікаво:
    Скільки РОКІВ змогли би втримати Чонгар БЕЗ облоги, як що би не Зеленський та "його команда" з Безуглих, Ермаків, Татарових і іншіх?
  • Лена Воробец
    Что самое страшное-народ не хочется слышать про предательство. Верят ,хвалят,рукоплещут-"какой у нас президент"
    Где то такое уже было...в одной стране
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    там один ремба Коля-катлєта тільки чого вартий...
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