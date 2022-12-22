Затриманий кримчанин у відділі окупаційної поліції Армянська: "Вы - оккупанты. Я готов, сука, подохнуть, лишь бы вы отсюда съ#бались. Приперлись и 8 лет мне испоганили". ВIДЕО

Затриманий кримчанин у відділі окупаційної поліції Армянська заявив окупантам, що готовий на все, щоб росіяни покинули півострів назавжди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою двохвилинну нецензурну промову зі зв'язаними руками, частково українською, частково російською мовами, кримчанин проголосив на фоні портрета Путіна. Окрім того, він заявив, що Крим - це тимчасово окупована українська територія, а не частина Росії.

Відеозапис із відділку окупаційної поліції опублікований у соцмережах. Автор публікації зазначає, що окупанти склали на чоловіка чотири протоколи на суму 180 тисяч рублів та арештували на 15 діб. Окрім того, хочуть порушити ще й кримінальну справу. Відео було опубліковано у мережі, очевидно, з дозволу ФСБ РФ, зрадником Олександром Таліповим.

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