Понад 60 найвідоміших локацій світу вимкнули світло на знак солідарності з Україною. ВIДЕО
Як зазначає Цензор.НЕТ, президент України Володимир Зеленський подякував за підтримку всім, хто долучається до акції "Light Up Ukraine".
"Така підтримка - надзвичайно важлива для нас", - зазначив президент Володимир Зеленський.
Він подякував справжнім друзям України, всім, хто долучається до акції Light Up Ukraine.
"Коли вимикається світло - це завжди сприймається як дещо незвичне. Але коли проводиш без нього чотири, десять, двадцять годин або навіть днів і починаєш звикати до темряви - це найгірше, що може статись. Це означає, що світло - не єдине, що хочуть забрати. Це посягання на кожну частину життя. Саме так ми живемо в Україні зараз - захищаючись від ворога, який прийшов нас знищити", - написав глава держави.
На відео зафільмовано, як до акції долучилися Нью-Йорк, Лондон, Париж, Рим, Прага, Брюссель, Страсбург, Порту, Вільнюс, Ватикан, Будапешт, Софія, Варшава, Единбург, Цетинє, Сідней, Онтаріо.
Акція Light Up Ukraine - це символічна міжнародна акція, яку проводять країни-партнери України. У різних містах світу на певний час вимикали підсвітку знакових будівель чи локацій.
У такий спосіб організатори прагнули привернути увагу на знищення росіянами енергетичної інфраструктури України та відсутність світла в оселях українців. Також її метою був збір коштів на закупівлю 1000 генераторів для українських лікарень.
Зокрема, на знаменитому Ніагарському водоспаді на хвилину вимкнули підсвітку на знак солідарності з жителями України. Після цього водоспад було підсвічено синім та жовтим кольорами.
Раніше стало відомо, що в польському Кракові в межах акції "Lights for Ukraine" щодня з 21 грудня до 1 січня на хвилину вимикатимуть підсвітку низки визначних місць.