Понад 60 найвідоміших локацій світу вимкнули світло на знак солідарності з Україною. ВIДЕО

У найдовшу ніч 2022 року понад 60 найвідоміших локацій світу вимкнули світло на знак солідарності з Україною. Вони також закликали своїх відвідувачів долучитися до збору на генератори для українських лікарень.

Як зазначає Цензор.НЕТ, президент України Володимир Зеленський подякував за підтримку всім, хто долучається до акції "Light Up Ukraine".

"Така підтримка - надзвичайно важлива для нас", - зазначив президент Володимир Зеленський.

Він подякував справжнім друзям України, всім, хто долучається до акції Light Up Ukraine.

"Коли вимикається світло - це завжди сприймається як дещо незвичне. Але коли проводиш без нього чотири, десять, двадцять годин або навіть днів і починаєш звикати до темряви - це найгірше, що може статись. Це означає, що світло - не єдине, що хочуть забрати. Це посягання на кожну частину життя. Саме так ми живемо в Україні зараз - захищаючись від ворога, який прийшов нас знищити", - написав глава держави.

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На відео зафільмовано, як до акції долучилися Нью-Йорк, Лондон, Париж, Рим, Прага, Брюссель, Страсбург, Порту, Вільнюс, Ватикан, Будапешт, Софія, Варшава, Единбург, Цетинє, Сідней, Онтаріо.

Акція Light Up Ukraine - це символічна міжнародна акція, яку проводять країни-партнери України. У різних містах світу на певний час вимикали підсвітку знакових будівель чи локацій.

У такий спосіб організатори прагнули привернути увагу на знищення росіянами енергетичної інфраструктури України та відсутність світла в оселях українців. Також її метою був збір коштів на закупівлю 1000 генераторів для українських лікарень.

Зокрема, на знаменитому Ніагарському водоспаді на хвилину вимкнули підсвітку на знак солідарності з жителями України. Після цього водоспад було підсвічено синім та жовтим кольорами.

Раніше стало відомо, що в польському Кракові в межах акції "Lights for Ukraine" щодня з 21 грудня до 1 січня на хвилину вимикатимуть підсвітку низки визначних місць.