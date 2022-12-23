Атака безпілотника на нафтобазу поблизу російського Орла 16 листопада 2022 року. ВIДЕО

Громадський активіст Сергій Стерненко опублікував відеозапис, на якому зафіксована атака безпілотника на нафтобазу поблизу російського міста Орел 16 листопада.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що зроблений за допомогою безпілотника, чітко видно кілька скидань боєприпасів на нафтобазу.

"16 листопада поблизу російського міста Орьол (біля 170 км від кордону) вибухнула нафтобаза. Я, авжеж, гадки не маю, як таке могло трапитись, яким саме дроном бомбили нафтобазу, і ось це відео я отримав абсолютно ВИПАДКОВО!", - написав Стерненко у коментарі до відео.

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