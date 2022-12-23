Росія перекинула до Білорусі ЗРК "Тор". ВIДЕО

До Білорусі з РФ прибула партія зенітних ракетних комплексів "Тор-М2К"

Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Партію озброєнь отримано в рамках наявного міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії. Найближчими днями ці комплекси надійдуть до з'єднань і військових частин, куди вони призначені", - йдеться у повідомленні.

Помічник міністра оборони Білорусі Леонід Касинський заявив, що ці комплекси - ефективний засіб ураження різного типу повітряних цілей - як високошвидкісних, так і низькошвидкісних на досить широкому спектрі висот.

Також читайте: Армія Білорусі навчає у себе мобілізованих росіян, - розвідка Великої Британії

Нагадаємо, напередодні Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, зібрав нараду з військовими і силовим блоком, на якій обговорювали нещодавню раптову перевірку бойової готовності армії і перекидання частини техніки ближче до кордону з Україною.





