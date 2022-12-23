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Росія перекинула до Білорусі ЗРК "Тор". ВIДЕО

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До Білорусі з РФ прибула партія зенітних ракетних комплексів "Тор-М2К"

Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Партію озброєнь отримано в рамках наявного міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії. Найближчими днями ці комплекси надійдуть до з'єднань і військових частин, куди вони призначені", - йдеться у повідомленні.

Помічник міністра оборони Білорусі Леонід Касинський заявив, що ці комплекси - ефективний засіб ураження різного типу повітряних цілей - як високошвидкісних, так і низькошвидкісних на досить широкому спектрі висот.

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Нагадаємо, напередодні Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, зібрав нараду з військовими і силовим блоком, на якій обговорювали нещодавню раптову перевірку бойової готовності армії і перекидання частини техніки ближче до кордону з Україною.



Топ коментарі

  • 5 копійок
    Це вони будуть захищатися від НАТИ?
  • Alex Bernstein
    Подразделение с техникой расположилось во дворе, очень близко, прямо перед длинным жилым домом или за домом.
    Трудно поверить, что стоянка для машин была выбрана случайно.
    Это ПВО прикрывается жителями дома.
    А не наоборот.
  • Ahmad silos
    "Контрреволюционные вещи говорите, Филипп Филиппович". Тут можна тільки стібатись над усім совковим, або тебе проголосять агентом кремля. А згадати що ті самі совкові БУКи зберегли небо над Україною, а на фронті збито більше русні з совкових Ігл ніж з західних Стінгерів - то взагалі крамола.
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