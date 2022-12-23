Проросійський блогер не розуміє невдоволення жителів окупованого Мелітополя: "Пришли русские, и все воруют, воруют, воруют". ВIДЕО
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Російські загарбники сподівались, що жителі Мелітополя будуть задоволені окупацією міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Проросійський блогер розповів, що хотів взяти інтерв'ю у жителя Мелітополя, але той відмовився говорити на камеру.
"Коли я його запитав, як живеться зараз і як жилося раніше, він сказав, що раніше жили добре, а зараз - погано. Прийшли росіяни і все крадуть, крадуть, крадуть. Людина незадоволена, що Мелітополь став містом Росії. Всім не догодиш. У кожного своя думка, але я думав, що почую зовсім інші слова", - сказав він.