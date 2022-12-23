Драмтеатру в Маріуполі більше немає, рашисти зрівняли його із землею, - Лубінець. ВIДЕО
6 64112
Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі знесли залишки драмтеатру.
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
"Драмтеатру в Маріуполі більше немає! Російська окупаційна влада зрівняла з лицем землі колись визначну архітектурну пам’ятку міста, й місце, де водночас загинули й вижили сотні людей. Вони знищили сліди своїх страшних злочинів", - йдеться в повідомленні.
Радник мера Петро Андрющенко опублікував відео.