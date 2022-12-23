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Драмтеатру в Маріуполі більше немає, рашисти зрівняли його із землею, - Лубінець. ВIДЕО

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Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі знесли залишки драмтеатру.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Драмтеатру в Маріуполі більше немає! Російська окупаційна влада зрівняла з лицем землі колись визначну архітектурну пам’ятку міста, й місце, де водночас загинули й вижили сотні людей. Вони знищили сліди своїх страшних злочинів", - йдеться в повідомленні.

Радник мера Петро Андрющенко опублікував відео.

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Топ коментарі

  • Км dc96d4e8
    Думаю, що ті хто запустив окупантів зі сторони Криму, теж мають понести відповідальність за трагедію в Маріуполі.
  • Myroslav Hrabovsky 9c770479
    Смерть рашистським окупантам!
  • MrStepanovM
    тварі це для них як комплімент..не вигадали ще таке слово щоб охаректиризувати цих створінь
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