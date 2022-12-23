"Ялинку для героїв" встановили на Алеї Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти вшанували пам’ять захисників України та Героїв Небесної Сотні, встановивши на Алеї Героїв Небесної Сотні "Ялинку для Героїв".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Ялинку встановили біля Екуменічного храму Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників УГКЦ і тимчасового Меморіалу на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Святкове дерево прикрасили білими та синьо-жовтими янголятами.

Акцію організовано близькими Героїв Небесної Сотні та Музеєм Майдану. Її проводять вже сьомий рік підряд.

Автор фото та відео Олег Богачук































