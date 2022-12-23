"Ялинку для героїв" встановили на Алеї Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Активісти вшанували пам’ять захисників України та Героїв Небесної Сотні, встановивши на Алеї Героїв Небесної Сотні "Ялинку для Героїв".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Ялинку встановили біля Екуменічного храму Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників УГКЦ і тимчасового Меморіалу на Алеї Героїв Небесної Сотні.
Святкове дерево прикрасили білими та синьо-жовтими янголятами.
Акцію організовано близькими Героїв Небесної Сотні та Музеєм Майдану. Її проводять вже сьомий рік підряд.
Автор фото та відео Олег Богачук