"Каски, на#уй, образца 40-го года": російський окупант скаржиться на застаріле обмундирування, - перехоплення ГУР. АУДIО
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Головне управління розвідки Міноборони опублікувало перехоплення розмови російського окупанта зі своїм другом, в якій він скаржиться на армійське забезпечення і радить не їхати на війну в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ГУР МО.
Російський окупант розповідає, що зарааз проходить набір у штурмову групу, але він не бажає туди йти: "Прикинь, мы на первой линии. До них (ЗСУ. – Ред.) 40-50 метров. Ну его на х...й с нашим обмундированием. Считай, броня 4-й класс защиты, чисто грудина и напашник. И каски образца 40-го года. Одним словом, все старенькое, родное".
Коли друг каже, що збирається теж "підтягуватись", окупант радить йому цього не робити: "По возможности отсюда лучше соскакивать, с этой х...ни, на...уй".