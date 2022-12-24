Наслідки масованого російського обстрілу центру Херсону. ВIДЕО 18+

В мережі показали кадри після сьогоднішнього масованого російського обстрілу центру Херсону. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!