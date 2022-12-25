Міноборони Британії привітало українських військових з Різдвом: Ваша мужність є прикладом для всіх нас. ВIДЕО

Міністерство оборони Великої Британії звернулося до українських військових напередодні Різдва, яке 25 грудня святкують християни західного обряду.

Відповідний пост опублікувала пресслужба оборонного відомства у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ваші мужність і наполегливість у захисті своєї країни є яскравим прикладом для всіх нас. Ще раз, я вшановую вас, Збройні Сили України", – говорить британський військовий на відео, звертаючись до українських воїнів.

"Збираючись на Різдво цього року, пам’ятаймо про тих хоробрих чоловіків і жінок, які борються, щоб захистити свою країну. Слава Україні! Героям Слава!", - наголосили в міноборони Великої Британії.

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