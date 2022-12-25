Новини Відео • Війна

Міноборони Британії привітало українських військових з Різдвом: Ваша мужність є прикладом для всіх нас. ВIДЕО

5 18114
Міністерство оборони Великої Британії звернулося до українських військових напередодні Різдва, яке 25 грудня святкують християни західного обряду.

Відповідний пост опублікувала пресслужба оборонного відомства у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ваші мужність і наполегливість у захисті своєї країни є яскравим прикладом для всіх нас. Ще раз, я вшановую вас, Збройні Сили України", – говорить британський військовий на відео, звертаючись до українських воїнів.

"Збираючись на Різдво цього року, пам’ятаймо про тих хоробрих чоловіків і жінок, які борються, щоб захистити свою країну. Слава Україні! Героям Слава!", - наголосили в міноборони Великої Британії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова підготовка українських військових у Великій Британії. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Office Den Haag
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Наступ кацапів на Бахмутському напрямку захлинувся - ISW

  • 5 копійок
    Я ще в нульових задумався чому Новий рік від Різдва Христового настає тоді коли Христос ще не народився, а народиться лише 7 січня. Це ж абсурд.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини