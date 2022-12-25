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Рештки російського вертольота Ка-52, знищеного разом з екіпажем біля села Суханове на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТО

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Українські воїни знайшли рештки російського гелікоптера Ка-52, знищеного разом з екіпажем українською ППО біля села Суханове на Херсонщині.

Відеозапис із місця падіння російського вертольота опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережах.

Свідками знищення Ка-52 стали ворожі артилеристи. Вони встановили на місці його падіння хрест, на якому зробили напис з погрозами помститися.

Рештки російського вертольота Ка-52, знищеного разом з екіпажем біля села Суханове на Херсонщині 01

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Топ коментарі

  • Николай Николаевич b96f438b
    Під@ри прийшли на нашу землю і хатят атамстіть?
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • irenka ko
    Ворожі артилеристи-мстітєлі , щоб ви здохли. Сподіваюсь, вже гниєте у нашому чорноземі.
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