Рештки російського вертольота Ка-52, знищеного разом з екіпажем біля села Суханове на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТО
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Українські воїни знайшли рештки російського гелікоптера Ка-52, знищеного разом з екіпажем українською ППО біля села Суханове на Херсонщині.
Відеозапис із місця падіння російського вертольота опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережах.
Свідками знищення Ка-52 стали ворожі артилеристи. Вони встановили на місці його падіння хрест, на якому зробили напис з погрозами помститися.