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"99,9% росіян готові все покласти в інтересах батьківщини", - Путін. ВIДЕО

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Президент РФ Володимир Путін запевняє, що "99,9% росіян готові "все покласти в інтересах батьківщини", а Росія нібито особлива країна.

Про це він зазначив під час інтерв'ю у програмі "Москва. Кремль. Путин" на "Россия-1", інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що нібито не сильно засуджує тих, хто ставить свої власні інтереси вище державних, втім 99,9% росіян готові все покласти в інтересах батьківщини.

"Тут нічого незвичного немає, але це зайвий раз доводить, що Росія - особлива країна", - стверджує російський диктатор.

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Топ коментарі

  • Vitalii abad93bd
    Ну то нехай зроблять масовий суїцид на зло НАТО
  • jklpqrs
    Вывод: отпрыски самого *****, пескова и других роттенбергов недостаточно расияни.
  • Sergiy Escobar
    Яркий писдун этот Куйло))))
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