Наєв перевірив готовність Сил оборони Київщини протидіяти ДРГ. ВIДЕО

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив Сили оборони Київщини щодо протидії диверсійно-розвідувальним групам противника.

Про це повідомив відділ зв’язків з громадськістю Командування Об’єднаних Сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

– За легендою противник намагається висадити тактичний повітряний десант та здійснити захоплення важливого державного об’єкта. Підрозділи Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Національної гвардії України здійснили знищення транспортних гелікоптерів у повітрі та нанесли вогневе ураження по передовому загону, який намагався захопити відповідний плацдарм для подальших дій, – повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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За словами командувача, для того, щоб здійснити вогневе ураження було проведено маневр артилерії. З цією метою долається водна перешкода за допомогою ПТС-2 та паромних переправ.

– Але меж вдосконаленню практичних навичок та умінь нашого особового складу немає. Командири будуть продовжувати зазначене тренування і в подальшому для доведення дій підлеглих до автоматизму, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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